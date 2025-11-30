В Челябинской области усилили охрану хвойных лесов перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников в Челябинской области усилены меры по защите хвойных лесов от незаконных рубок. К охране молодняков привлекли 273 инспектора, также организован 41 стационарный пост и 104 мобильные группы совместно с МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.
Патрулирование лесов ведется ежедневно, включая выходные дни. На сегодняшний день проведено уже 261 патрулирование и 77 профилактических бесед с населением.
За незаконную рубку новогодних елей предусмотрена серьезная ответственность. Для граждан штраф составляет 3−5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20−50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200−500 тысяч рублей.
При ущербе свыше пяти тысяч рублей наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы. Размер возмещения ущерба за одно срубленное дерево составляет от 2,5 до 20 тысяч рублей в зависимости от породы.
В прошлом году в ходе 1415 рейдов было выявлено шесть случаев незаконной рубки с общим ущербом 852 тысячи рублей.