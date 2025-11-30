В Челябинской области усилили охрану хвойных лесов перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников в Челябинской области усилены меры по защите хвойных лесов от незаконных рубок. К охране молодняков привлекли 273 инспектора, также организован 41 стационарный пост и 104 мобильные группы совместно с МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.