Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области усилили охрану хвойных лесов перед Новым годом

За незаконную рубку ёлок предусмотрены штрафы и наказание до семи лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

В преддверии новогодних праздников в Челябинской области усилены меры по защите хвойных лесов от незаконных рубок. К охране молодняков привлекли 273 инспектора, также организован 41 стационарный пост и 104 мобильные группы совместно с МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.

Патрулирование лесов ведется ежедневно, включая выходные дни. На сегодняшний день проведено уже 261 патрулирование и 77 профилактических бесед с населением.

За незаконную рубку новогодних елей предусмотрена серьезная ответственность. Для граждан штраф составляет 3−5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20−50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200−500 тысяч рублей.

При ущербе свыше пяти тысяч рублей наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы. Размер возмещения ущерба за одно срубленное дерево составляет от 2,5 до 20 тысяч рублей в зависимости от породы.

В прошлом году в ходе 1415 рейдов было выявлено шесть случаев незаконной рубки с общим ущербом 852 тысячи рублей.