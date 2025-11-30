Ричмонд
На улице Грибакиных в Петербурге построят спортивный центр

Там оборудуют теннисные корты и террасу с панорамным видом.

Спортивно-тренировочный центр возведут на улице Грибакиных в Санкт-Петербурге. Создание социальной инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству города.

В трехэтажном здании разместят крытые теннисные корты, залы общей физической подготовки, тренажерные и разминочные, а также кофейню и административные помещения. На верхнем уровне предусмотрена терраса с панорамным видом. Она станет зоной отдыха для спортсменов и гостей центра. На прилегающей территории оборудуют открытые корты.

Облик будущего учреждения уже утвержден. Фасады центры, в частности, оформят металлическими панелями и витражами. А благодаря большому количеству панорамных окон в здании всегда будет светло и уютно.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.