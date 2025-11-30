Ричмонд
В Госдуме нашли новое применение для маткапитала

В Госдуме предложили разрешить оплачивать семейные путешествия по России средствами материнского капитала. Об этом сообщили telegram-каналы.

В России предложили задействовать маткапитал для отдыха.

В Госдуме предложили разрешить оплачивать семейные путешествия по России средствами материнского капитала. Об этом сообщили telegram-каналы.

Депутаты предлагают разрешить использовать маткапитал для оплаты семейных путешествий по России с экскурсионно-образовательным компонентом. Telegram-канал Shot отмечает, что партия «Новые люди» обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой расширить возможности использования материнского капитала.

По данным канала, такие поездки помогут сплотить семью. Для минимизации рисков партией предлагается установить защитный механизм: оплата путешествий должна производиться безналичными средствами и только лицензированным туроператорам, включенным в Единый федеральный реестр.