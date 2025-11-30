В Шелеховском районе вводят новые меры после конфликта школьников

После конфликта с участием школьников в Шелеховском районе были приняты дополнительные меры. Заместитель председателя правительства Наталья Дикусарова и исполняющий обязанности министра образования Максим Парфенов провели встречу с родителями, педагогами и жителями села. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.
— По итогам встречи принято решение о создании в новом учебном году кадетского класса на базе местной школы. Также будет организован волонтерский клуб для вовлечения детей в общественно-полезную деятельность, — рассказывает Игорь Кобзев.
Директор образовательного учреждения Ирина Бологова сообщила, что в школу уже приняли опытного психолога, который работает со всеми учениками, а не только с участниками конфликта. Специалист помогает нормализовать обстановку и учит детей разрешать споры без конфликтов.
Параллельно продолжаются профилактические беседы и классные часы, посвященные предотвращению правонарушений. Работа ведется на системной основе для создания безопасной и спокойной атмосферы во всех образовательных организациях региона.
