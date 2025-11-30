Ричмонд
Ночные похолодания до −4 градусов пришли в Ростовскую область

Туманы, осадки и похолодание прогнозируют донские синоптики.

Источник: Комсомольская правда

Ночная температура воздуха в отдельных территориях Ростовской области начала опускаться до −4 градусов. Похолодание также ожидается в ночь на 1 и 2 декабря. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Ночью 30 ноября столбики термометров при прояснениях уже опускались до −4 градусов, но в среднем фиксировали от 0 до +5 градусов. Днем в воскресенье по югу региона ожидается до +11.

В ночь на 1 декабря прогнозируют +3−8, при прояснениях до −1, а по северу региона до −4 градусов. Днем обещают +1−6 градусов, по югу — до +10.

В ночь на 2 декабря — от +2 до +7, при прояснениях по северу и востоку до −3 градусов. Днем будет +1−6°, по югу — до +9.

Жителей Дона предупреждают о туманах и скользких дорогах преимущественно в ночные и утренние часы. Также местами могут пройти небольшие осадки.

