Военный покинул сцену во время речи Макрона о расширении ВС Франции

Военнослужащий демонстративно ушёл со сцены во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона, начавшего говорить о расширении французских вооружённых сил. Инцидент сейчас активно обсуждают пользователи социальных сетей.
Также появилась видеозапись с этим моментом. На кадрах можно заметить, как военнослужащий волнительно слушает Макрона, находясь с группой других людей позади главы государства. Он глубоко дышал и смотрел по сторонам, а после покинул сцену.
Президент в это время упомянул о планах по введению в республике добровольной военной службы. По его словам, вместе с использованием профессиональной армии указанный шаг должен укрепить боевой потенциал Франции.
Некоторые пользователи соцсетей стали иронизировать над инцидентом с Макроном и военным. Они предположили, что представителя ВС Франции напугали постоянные предупреждения президента о «приближающемся конфликте с Россией».
Напомним, 27 ноября Макрон объявил, что с лета 2026 года во Франции начнёт поэтапно вводится добровольная военная служба для молодёжи. Ранее начальник Главного штаба французских вооружённых сил Фабьен Мандон призывал жителей страны готовиться к «потере своих детей» якобы для сдерживания РФ. После Макрон заявил, что слова генерала были вырваны из контекста.