Пилоты БПЛА из Новосибирска победили на двух статусных чемпионатах

Команда пилотов дронов из Новосибирска продемонстрировала выдающиеся результаты, став чемпионами на первенстве и чемпионате России, а также на чемпионате Сибирского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Источник: Сиб.фм

Подготовка спортсменов ведется в спортивной школе технического, экстремального, интеллектуального спорта (МБУДО «СШ ТЭИС») под руководством тренеров Алексея Мадеева и Алексея Бухтиярова. Тренировки проходят на базе гимназии № 7 «Сибирская», где для виртуальных полетов оборудован компьютерный класс, а для практики отведен спортивный зал.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что Новосибирск по праву считается спортивным, а его спортсмены вписывают свои имена в историю российского спорта, демонстрируя высокие результаты и в технических дисциплинах.

«Гонки дронов — это спорт двойного назначения, который применим и в условиях гражданской жизни, и в вооружённых силах Ребята впервые участвовали в соревнованиях всероссийского уровня и показали достойные результаты», — также отметил глава города.

Как пояснили сами спортсмены, ключевым аспектом в беспилотниках является техническая часть. Пилоты самостоятельно собирают и дорабатывают свои аппараты, чтобы глубже понимать их работу и добиваться нужных характеристик. В их распоряжении находятся дроны разного размера, каждый из которых имеет свои особенности и задачи, причем самые быстрые модели способны разгоняться до 250 км/ч.

Путь к всероссийским соревнованиям начался с чемпионата СФО в Иркутске в августе 2025 года, который стал отборочным туром. В октябре на чемпионате России в Сириусе Матвей Почекунин и Максим Нор стали чемпионами в командном зачёте в дисциплинах «Технический симулятор» и «Класс 75 мм».

По итогам этих выступлений Матвей Почекунин и Максим Нор получили право представлять страну в составе национальной сборной. Егор Небесный стал единственным представителем региона, прошедшим в финал Всероссийского Кубка технологических видов спорта, куда отобрались лишь 40 сильнейших участников со всей страны.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирском госуниверситете ведётся разработка испытательного комплекса для винтомоторных установок беспилотных летательных аппаратов. Существующие методы испытаний дронов могут занимать от нескольких недель до месяцев, а новая установка позволит выполнять аналогичные тесты всего за два часа.

