В Ташкенте закрыли более 100 объектов, загрязнявших воздух

В результате среди теплиц 67 приостановили работу, а на 403 составили административные протоколы. 19 хозяйствам выданы условия для подключения к газу. Среди строительных объектов выявили 53 незаконных площадки, на 34 стройках временно приостановили работы, а 188 человек привлечены к административной ответственности. Также установлены водяные распылители на 51 объекте, чтобы уменьшить пыль.