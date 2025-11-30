Ричмонд
В Ташкенте закрыли более 100 объектов, загрязнявших воздух

С 24 по 28 ноября рабочие группы Специальной комиссии по экологии проверяли предприятия и строительные объекты в Ташкенте и его окрестностях.

Источник: Курсив

В результате среди теплиц 67 приостановили работу, а на 403 составили административные протоколы. 19 хозяйствам выданы условия для подключения к газу. Среди строительных объектов выявили 53 незаконных площадки, на 34 стройках временно приостановили работы, а 188 человек привлечены к административной ответственности. Также установлены водяные распылители на 51 объекте, чтобы уменьшить пыль.

837 водителей грузовиков наказаны за перевозку грузов без тента, а 206 водителей — за превышение норм выбросов. Кроме того, поливали улицы и общественные места, очистили арыки и запустили фонтаны, чтобы улучшить микроклимат.

Эти меры помогли снизить уровень загрязнения воздуха: концентрация мелкодисперсных частиц PM 2.5 за неделю упала с 171 мкг/м³ до 97 мкг/м³. Однако с 29 ноября ожидается приход холодного антициклона, что может временно ухудшить качество воздуха, отметили в Минэкологии.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что cтоличный хокимият начал круглосуточную борьбу с пылью.