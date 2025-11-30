Чаще всего мигранты в Омске работают на стройках и торгуют автомобилями

Из 20 тысяч иностранцев, состоящих на миграционном учёте в Омской области, трудовые патенты получили лишь 7095 человек.
Большинство мигрантов — почти 4400 человек — работают официально в компаниях и организациях. Ещё чуть более 2700 — трудоустроены у физических лиц, выполняя работы по дому или помогая в частном бизнесе.
Статистика показывает явных лидеров по трудоустройству иностранцев: строительная отрасль (1871 человек), торговля и ремонт автомобилей (717), обрабатывающие производства (632), сельское и лесное хозяйство (628).
Наименьшее количество мигрантов работает в сфере транспортировки и хранения — всего 54 человека.
Как подчеркивают в УМВД, мигранты и работодатели строго соблюдают установленные ограничения. С марта этого года иностранцам запрещено работать в охотничьей сфере. Также под запретом производство детского питания и лекарств,
торговля алкоголем и табаком, преподавание и организация детского досуга, такси и пассажирские перевозки.
Ранее мы писали о вынесении приговора 58-летнему жителю Омска, признанному виновным в организации незаконной миграции. Мужчина помог уроженцу соседней республики нелегально пересечь границу России за денежное вознаграждение.