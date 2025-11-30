Экс-судья подсказал покупательнице квартиры Долиной за 112 млн способ добиться пересмотра

«Долина оспорила данную сделку, аргументируя тем, что её обманули, но последующие владельцы — добросовестные покупатели, и суд должен исходить из этого обязательного факта, чего сделано не было», — подчеркнула экс-судья Федерального арбитражно-третейского суда.
Она отметила, что при реституции (возврате квартиры первоначальному владельцу) добросовестные покупатели не должны обращаться к промежуточным звеньям, то есть мошенникам, а вправе рассчитывать на защиту своих прав. При этом вышестоящие инстанции обязаны учитывать нотариальное заверение сделки даже при наличии пороков в первоначальном договоре, что даёт основания для удовлетворения апелляции, полагает эксперт.
Напомним, в 2024 году под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей.
На фоне скандала Лариса Долина столкнулась с компанией отмены. Зрители массово сдают билеты на её концерты. За покупательницу квартиры начали заступаться российские звёзды. Сама певица обвинила проплаченных ботов в своей «отмене» после победы в суде. Тем временем пользователи соцсетей высмеивают Долину трендом «я был под влиянием мошенников».
