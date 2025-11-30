В руках бога: легенда мирового футбола и прекрасные воительницы

Новая книга от автора экранизированного бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут». Японец Гэнки Кавамура — известная персона у себя на родине. Он и писатель, и продюсер, и режиссер — очень творческий человек. В его кинематографичных и атмосферных книгах поднимаются важные вопросы: о предназначении, о смысле жизни, о счастье, о течении времени, об условностях. В нашумевшем романе «Если все кошки в мире исчезнут» герой Кавамуры заключал сделку с Дьяволом. В «Человеке с миллионом» Кавамура вновь заходит на территорию философии и предлагает читателю подумать о том, что бывает, когда на обычного человека обрушивается богатство. Главный герой романа — Кадзууки —- выигрывает в лотерею шальные деньги. Казалось бы, жизнь должна кардинально измениться в лучшую сторону. Но выигрыш несет за собой предательство близких, потери и разочарование. Получилась азиатская притча о том, что главное в жизни — вовсе не материальное.