В руках бога: легенда мирового футбола и прекрасные воительницы

Мануал об архитектуре женской энергии, антиутопический роман о прошлом и будущем и нон-фикшн о легенде мирового футбола. А также «дочери Ареса», они же амазонки, которых не было, и два актуальных японских издания: одно — про реальную роль денег в нашей жизни, второе — о национальной кухне как она есть. Специально для «Известий» шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева выбрала шесть интересных книг ноября.
Олег Ивик «Дочери Ареса» («Альпина нон-фикшн»).
Имя Олега Ивика уже знакомо читателям — более десяти лет назад под его авторством выходила книга на схожую тему: «Женщины-воины. От амазонок до куноити». Женский вопрос всегда волновал исследователя, поэтому в этот раз Ивик решил досконально изучить «дочерей Ареса» — мифологических амазонок-воительниц и их происхождение. Всем, кто интересовался историей Древней Греции и мифологией, будет любопытно прочитать исследования автора, предполагающего (и приводящего аргументы!), что скорее всего реальных амазонок, выжигающих себе груди и завоевывающих большую часть Европы, попросту не существовало.
Кстати, Олег Ивик — это псевдоним, под которым пишут журналистка Ольга Колобова и археолог Валерий Иванов.
Ксения Буржская «Пути сообщения» («Альпина. Проза»).
В издательстве «Альпина. Проза», которому в этом году исполнилось пять лет, вышло переиздание антиутопии Ксении Буржской «Пути сообщения», дополненное новой главой.
«Пути сообщения» — один из лучших романов Буржской, фантазия на тему нашего прошлого и будущего. Действие первой части происходит в 1936 году, а второй — в 2045-м, в мире цифрового будущего, где люди находятся «под присмотром» домашних голосовых помощников. Умные машины работают на систему и молниеносно доносят, если становятся свидетелем чего-то крамольного. Любое волеизъявление, отличное от протокольного, может повлечь за собой суровое наказание — за человеком просто приходят. Но всё меняется, когда у голосовой помощницы Нины появляется душа.
Буржская — специалистка по AI, евангелистка виртуального голосового ассистента Алисы и поэтесса — знает как никто другой, как взаимодействовать с искусственным интеллектом и на что он способен. Ее поэтичный роман «Пути сообщения» предлагает читателю сначала отправиться в прошлое, где героини Нина и Ганя оказываются на пороге катастрофы. А затем переносит в будущее, где фигурируют совсем другие люди, но проблемы их, хоть и в других декорациях, те же — отсутствие свободы и уязвимость любви.
Новая глава «Что дальше?» оказывается обнадеживающим, пронзительным послесловием. В нем возвращаются те, кто давно канул в Лету, в нем любящие остаются живы, и появляется шанс «жить набело», и всё наверстать, и спастись, и спасти.
Алексей Ситников «Karmawoman» («Бомбора»).
Новая книга от создателя легендарного проекта Karmalogic. Психотерапевт, НЛП-тренер и коуч Алексей Ситников написал нон-фикшн об архитектуре женской энергии — теме, донельзя популярной сегодня. Ситников говорит о том, как важно не терять связь со своим женским бессознательным, как пользоваться ролевым интеллектом и для чего женщинам иногда проводить ревизию чувств, поступков и привычек. Каждая глава «Karmawoman» дополнена списком вопросов и практическим заданием, это такой текстовый тренинг без изысков — простой, понятный и незамысловатый. Если вам интересно, как деконструировать роковые паттерны поведения и не потерять «женское» в гонке за успехом и карьерными достижениями, то новинка от Ситникова поможет вам замедлиться, прислушаться к себе и осознать, что вам действительно надо и какими способами этого добиться.
Новая книга от автора экранизированного бестселлера «Если все кошки в мире исчезнут». Японец Гэнки Кавамура — известная персона у себя на родине. Он и писатель, и продюсер, и режиссер — очень творческий человек. В его кинематографичных и атмосферных книгах поднимаются важные вопросы: о предназначении, о смысле жизни, о счастье, о течении времени, об условностях. В нашумевшем романе «Если все кошки в мире исчезнут» герой Кавамуры заключал сделку с Дьяволом. В «Человеке с миллионом» Кавамура вновь заходит на территорию философии и предлагает читателю подумать о том, что бывает, когда на обычного человека обрушивается богатство. Главный герой романа — Кадзууки —- выигрывает в лотерею шальные деньги. Казалось бы, жизнь должна кардинально измениться в лучшую сторону. Но выигрыш несет за собой предательство близких, потери и разочарование. Получилась азиатская притча о том, что главное в жизни — вовсе не материальное.
Дебютный роман автора бестселлеров «Канцтовары Цубаки» и «Республика счастья». Японская писательница Ито Огава — особенная, она умеет видеть волшебство и красоту в обыденном. В ее дилогии о Хатоко — потомственной юхицу (профессиональном каллиграфе) — было много нежности и трепетных моментов, хотя по сюжету толком ничего не происходило. Хатоко готовила еду, писала письма и пыталась обрести семейное счастье. В «Ресторанчике “Улитка” тоже отдана дань искусству приготовления еды. Главную героиню Ринко обворовывает молодой человек, с которым она жила. Потеряв все накопления, она возвращается в родной городок после долгого отсутствия. Чтобы как-то исцелить душу, Ринко открывает ресторанчик, в который вкладывает всю себя. Гастрономические описания у Огавы получаются очень медитативными и яркими — это тот самый “вкусный” текст во всех смыслах этого слова.
Вадим Верник «Пеле. Бразильская самба» («АСТ»).
Пожалуй, самая необычная книга в списке. Не биография в чистом виде и не исследование — посвящение легенде бразильского футбола — Пеле. Такое путешествие по волнам памяти от их первой встречи 21 января 1997 года, когда Вадим Верник снимал документальный фильм о Пеле. Случай удивительный и знаковый, ведь Верник — вовсе не спортивный журналист, а театровед и шоумен.
«Наш разговор не о забитых голах и спортивных достижениях, о которых искушенная публика знает наизусть, а о душевных переживаниях, внутренних метаниях, о жизненном пути, полном счастливых моментов и драматических ситуаций», — пишет автор в предисловии. И действительно, видно, что для Верника Пеле (настоящее имя которого Эдсон Арантес ду Насименту) не сверхчеловек, а живой, реальный и уязвимый. Несколько дней, проведенных с ним, помогли Вернику чуточку понять его и очароваться.
Книга будет интересна не только поклонникам футбола и профессиональным читателям. Она обнажает в первую очередь журналистскую кухню — как человек, толком не разбирающийся в футболе, начинает погружаться в тему, в итоге влюбляется в нее и потом влюбляет других. На страницах встречаются разные герои, так или иначе связанные со спортом: Игорь Шалимов, Павел Буре, Федор Черенков, Ирина Роднина, Никита Симонян, Александр Овечкин, Зураб Соткилава и даже Дмитрий Хворостовский.
Это не только о бразильском национальном футболе, но в первую очередь о людях и событиях. О том, что бывает, когда в 31 год уходишь из большого спорта и остаешься легендой на всю жизнь. Жизнь в ритме самбы, где главный герой смог обнулиться, но не обнулить, а стать отцом семерых детей, бизнесменом, киноактером, музыкантом и сочинителем.