Мощный взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в Сиднее

Мощный взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее. Крупный резервуар с химикатами взлетел на воздух, после чего начался пожар.
Двое прибывших на место спасателей получили легкие травмы рук во время тушения пламеня. Сейчас на месте находятся сотрудники по работе с опасными материалами.
— На мусороперерабатывающем заводе Сент-Мэрис на западе Сиднея вспыхнул огромный огненный шар, подняв пламя на высоту 150 метров в небо, — передает газета The Sydney Morning Herald.
Около станции метро «Красный Форт» в Нью-Дели взорвался автомобиль. Известно о минимум восьми жертвах. Еще 11 человек экстренно госпитализировали, трое из них получили тяжелые травмы.
Несколько человек также пострадали в казино Grand Sierra Resort в американском штате Невада, где мужчина открыл стрельбу. Правоохранителям удалось задержать нападавшего, которого сразу же доставили в больницу.
Один человек погиб и еще семеро пострадали во время стрельбы на студенческой встрече в Университете Линкольна, который находится в американском штате Пенсильвания.