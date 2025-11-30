Торт «Наполеон» как у бабушки: тот самый рецепт с воздушным кремом и хрустящими коржами

Есть несколько версий происхождения названия десерта. Прообраз многослойного торта появился то ли в XVII, то ли в XVIII веке и был известен под названием «мильфёй» — «тысяча листьев», который прослаивался вареньем и ягодами. Заварной крем появился только в XIX веке, и считается, что это была идея самого Бонапарта. Ходит легенда, как Жозефина поймала мужа на флирте с дамой, на что он ответил: мол, рассказываю рецепт десерта, — и в тот же вечер изменённый торт подали к столу.