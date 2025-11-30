Овчинский: корпус НИИ им. Склифосовского строят, применяя умные технологии

Напомним, старт строительству нового комплекса НИИ скорой помощи на Большой Сухаревской площади дал мэр Москвы Сергей Собянин. Объект площадью более ста пятидесяти тысяч квадратных метров будет состоять из пяти примыкающих друг к другу зданий высотой от шести до десяти этажей. В дополнение к ним предусмотрены два подземных уровня и технический этаж. Такое расположение позволит разместить смежные профильные отделения на одном этаже, что улучшит медицинскую логистику и обеспечит реанимационную поддержку каждому палатному отделению. Надземный и подземный переходы свяжут новый комплекс с флагманским центром и другими корпусами института.