Овчинский: корпус НИИ им. Склифосовского строят, применяя умные технологии

В Москве активно внедряют цифровые технологии, которые направлены на повышение качества городской среды, а также способствуют прозрачности строительных процессов.
Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, на строительных площадках применяются специально разработанные датчики, в режиме реального времени фиксирующие уровень шума, запыленности и качество воздуха.
«Мы не просто строим новые объекты, а формируем комфортную городскую среду, где технологии работают на благо жителей. Цифровые решения позволяют органам исполнительной власти в режиме реального времени отслеживать воздействие строительства на окружающую среду и оперативно реагировать на любые отклонения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
По словам Овчинского, в процессе строительства нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского внедряются передовые технологии. В частности, установлены датчики, которые круглосуточно отслеживают параметры воздуха и шума, обеспечивая безопасность и комфорт на стройплощадке.
Концепция «умной стройплощадки», активно внедряемая в столице, включает использование цифровых технологий. Это позволяет не только ускорить строительство, но и повысить его эффективность. Департамент градостроительной политики Москвы продолжает работу по цифровизации строительной отрасли, уделяя особое внимание вопросам безопасности, прозрачности и качества городской среды.
Напомним, старт строительству нового комплекса НИИ скорой помощи на Большой Сухаревской площади дал мэр Москвы Сергей Собянин. Объект площадью более ста пятидесяти тысяч квадратных метров будет состоять из пяти примыкающих друг к другу зданий высотой от шести до десяти этажей. В дополнение к ним предусмотрены два подземных уровня и технический этаж. Такое расположение позволит разместить смежные профильные отделения на одном этаже, что улучшит медицинскую логистику и обеспечит реанимационную поддержку каждому палатному отделению. Надземный и подземный переходы свяжут новый комплекс с флагманским центром и другими корпусами института.