Ростовскую область в финале премии «Человек труда» представил новочеркасец

Слесарь Иван Гладков из Новочеркасска представил Ростовскую область в финале Национальной премии «Человек труда», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Сначала Иван победил в региональном этапе премии в номинации «Семейные трудовые династии». После этого он поехал в Москву, где получил сертификат лидера национальных проектов среди лучших тружеников страны.
Иван является слесарем механосборочных работ цеха ремонта подвижного состава на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Там он работает уже 14 лет. Отмечается, что Иван участвует в проекте «Кадровый резерв», выступает в качестве наставника для молодых коллег. Также он вносит предложения по совершенствованию работы цеха, многие из которых успешно реализованы на практике.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.