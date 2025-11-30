Ростовскую область в финале премии «Человек труда» представил новочеркасец

Иван является слесарем механосборочных работ цеха ремонта подвижного состава на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Там он работает уже 14 лет. Отмечается, что Иван участвует в проекте «Кадровый резерв», выступает в качестве наставника для молодых коллег. Также он вносит предложения по совершенствованию работы цеха, многие из которых успешно реализованы на практике.