Три премии «Онегин» получил Нижегородский театр оперы и балета

Нижегородский театр оперы и балета стал победителем сразу в трех номинациях престижной Национальной оперной премии «Онегин».
В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Надежда Павлова за блестяще исполненные партии Олимпии, Джульетты и Антонии в опере «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха.
В номинации «Состав» премию получили: Александр Воронов, Надежда Павлова, Яна Дьякова, Константин Сучков и Борис Степанов за оперу «Так поступают все женщины?» В. А. Моцарта.
А также Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина был выбран театром года.
