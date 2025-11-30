Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три премии «Онегин» получил Нижегородский театр оперы и балета

В числе победных номинаций — Театр года.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородский театр оперы и балета стал победителем сразу в трех номинациях престижной Национальной оперной премии «Онегин».

В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Надежда Павлова за блестяще исполненные партии Олимпии, Джульетты и Антонии в опере «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха.

В номинации «Состав» премию получили: Александр Воронов, Надежда Павлова, Яна Дьякова, Константин Сучков и Борис Степанов за оперу «Так поступают все женщины?» В. А. Моцарта.

А также Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина был выбран театром года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, чем покорила зрителей новая постановка «Риголетто» в Нижегородском оперном театре.