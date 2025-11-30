В России предложили выплачивать «родительскую зарплату»

Напомним, что сегодня, 30 ноября, Россия отмечает День матери, традиционно приходящийся на последнее воскресенье ноября. В этот праздничный день по всей стране поздравляют женщин, подаривших жизнь и воспитавших детей. Недавно к обсуждению роли матерей присоединилась и исполнительница Юлианна Караулова. Она подчеркнула, что каждая мать заслуживает признания за свой ежедневный и самоотверженный труд. Особое внимание певица уделила тем, кто полностью посвящает себя домашним заботам и воспитанию детей.