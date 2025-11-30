ВККС выбрала кандидата на пост главы Арбитражного суда Новосибирской области

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Константина Кощеева для назначения на должность председателя Арбитражного суда Новосибирской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ВККС.
На вакантную должность был подан только один кандидат — действующий председатель арбитражного суда Кемеровской области Константин Кощеев.
Константин Кощеев родился в 1971 году, окончил юридический факультет Томского государственного университета. Его судебная карьера началась в 1998 году с назначения президентом РФ на должность судьи Центрального районного суда Новосибирска. В 2008 году он возглавил этот суд. С апреля 2018 года Кощеев руководит арбитражным судом Кемеровской области.
Освободившийся пост председателя Арбитражного суда Новосибирской области связан с заявлением действующего руководителя, Елены Козловой, о сложении полномочий с 19 февраля 2026 года.