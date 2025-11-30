ВККС выбрала кандидата на пост главы Арбитражного суда Новосибирской области

Константин Кощеев родился в 1971 году, окончил юридический факультет Томского государственного университета. Его судебная карьера началась в 1998 году с назначения президентом РФ на должность судьи Центрального районного суда Новосибирска. В 2008 году он возглавил этот суд. С апреля 2018 года Кощеев руководит арбитражным судом Кемеровской области.