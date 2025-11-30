В Красносельском районе Санкт-Петербурга построят детский сад с бассейном

Новый детский сад на 140 мест разместится на улице Политрука Пасечника. В нем специалисты обустроят просторный музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружковой работы, прачечную и все необходимые хозяйственные помещения. Также будет благоустроена территория вокруг детского сада. Там оборудуют игровые площадки для малышей разных возрастов и спортивную зону.