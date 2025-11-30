В Красносельском районе Санкт-Петербурга построят детский сад с бассейном

Детский сад с бассейном и спортзалом возведут в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по строительству города. Создание социальной инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Новый детский сад на 140 мест разместится на улице Политрука Пасечника. В нем специалисты обустроят просторный музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружковой работы, прачечную и все необходимые хозяйственные помещения. Также будет благоустроена территория вокруг детского сада. Там оборудуют игровые площадки для малышей разных возрастов и спортивную зону.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.