В Перми установят требования к архитектурному облику зданий вдоль Камы

«Гостевой маршрут» — это территория, включающая улицы и примыкающие к ним территории, формирующая городской маршрут следования гостей города. Маршрут пролегает по шоссе Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, площади Гайдара, Пермь-2, затем — по улице Петропавловской до улицы Куйбышева. Новые правила регламентируют размещение вывесок в границах «Гостевого маршрута» в соответствии с колерным паспортом. Вывески, находящиеся в границах «Гостевого маршрута», должны быть приведены в соответствие с требованиями до 1 сентября 2026 года.