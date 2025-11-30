Под гласным надзором полиции: как оппозиционеры смогли создать в царской России главный музей Перми

Сложно представить, но первые годы у пермского музея вообще не было никакого помещения. Только в 1892 году ему выделили две комнаты в подвале городского театра. Но уже через год музей выселили. Переезжает он в дом купца Кузнецова, в котором сейчас располагается Почтамт. Здесь сразу же были организованы первые выставки для посетителей. Главной стала археологическая экспозиция. Но и здесь музей не задерживается — через два года здание продано, и приходится искать новое. Тогда внимание музейщиков обратилось на дом Анны Любимовой на Петропавловской, 38. Он пострадал от пожара, и хозяйка передала его городу. Дума уступила дом музею и по ходу ремонта в течение двух лет в него постепенно переезжали коллекции. Особняк сохранился до сих пор — в нем расположен Краевой клинический кожно-венерологический диспансер. По этому адресу музей просуществовал четверть века. Только в 1920-х музей переезжает в здание бывшей духовной семинарии, потом в помещения бывшего архиерейского дома и, наконец, в 2007 году в Дом Мешкова.