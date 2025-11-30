Ричмонд
Бельгийский военный тяжело ранен на учениях НАТО в соседней с Беларусью Литве

В соседней с Беларусью Литве на учениях НАТО тяжело ранен бельгийский военнослужащий.

Источник: Комсомольская правда

На территории соседней с Беларусью Литвы во время учений НАТО тяжело ранили бельгийского военнослужащего, пишет БелТА.

Как прокомментировали представители Литовской армии, бельгийский военный получил тяжелое ранение и был экстренно госпитализирован в Вильнюс.

— Бельгийский военнослужащий получил тяжелое ранение во время учений на полигоне в Пабраде, — сказано в сообщении.

Врачи оценивают состоянии раненного военнослужащего как тяжелое, он получил множественные ранения.

Также известно, что для выяснения точных обстоятельств ЧП ведется расследование.

Напомним, с 2017-го бельгийские военнослужащие регулярно участвуют в миссиях в Литве в составе многонациональной боевой группировки НАТО.

Тем временем МЧС Беларуси получило ответ Литвы по ЧП на Игналинской АЭС: «Ниже шкалы» по оценке МАГАТЭ".

