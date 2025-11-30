Бельгийский военный тяжело ранен на учениях НАТО в соседней с Беларусью Литве

На территории соседней с Беларусью Литвы во время учений НАТО тяжело ранили бельгийского военнослужащего, пишет БелТА.
Как прокомментировали представители Литовской армии, бельгийский военный получил тяжелое ранение и был экстренно госпитализирован в Вильнюс.
— Бельгийский военнослужащий получил тяжелое ранение во время учений на полигоне в Пабраде, — сказано в сообщении.
Врачи оценивают состоянии раненного военнослужащего как тяжелое, он получил множественные ранения.
Также известно, что для выяснения точных обстоятельств ЧП ведется расследование.
Напомним, с 2017-го бельгийские военнослужащие регулярно участвуют в миссиях в Литве в составе многонациональной боевой группировки НАТО.