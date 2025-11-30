В центре Кургана жители хотят перекрыть двор частным шлагбаумом

Жильцы дома № 126 на улице Гоголя в Кургане провели собрание и решили попросить у мэрии разрешение на установку шлагбаума. Они жалуются, что через двор быстро ездят машины и это создает угрозу безопасности детей. Об этом говорится в обращении.