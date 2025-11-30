Ричмонд
В центре Кургана жители хотят перекрыть двор частным шлагбаумом

Жильцы дома № 126 на улице Гоголя в Кургане провели собрание и решили попросить у мэрии разрешение на установку шлагбаума. Они жалуются, что через двор быстро ездят машины и это создает угрозу безопасности детей. Об этом говорится в обращении.

Курганцы просят разрешение на установку шлагбаума.

«В целях безопасности детей нашего дома на улице Гоголя, 126 просим разрешить установку ручного шлагбаума, который будет ограничивать движение посторонних машин через наш двор. Протокол общего собрания собственников и фото образца шлагбаума прилагаем», — сообщается на сайте «Обратись».

В горадминистрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее курганцы жаловались на опасную дорогу в районе набережной Тобола. Власти обещали устранить проблему.