Омские статистики обновили данные о заработках жителей региона

Среднемесячная зарплата омичей в сентябре достигла 72 080 рублей, показав рост на 6,3% по сравнению с августом. Однако в целом за девять месяцев года этот показатель оказался чуть ниже — 70 455 ₽ в месяц. При этом аналитики отмечают снижение заработков в третьем квартале почти на 5% по сравнению со вторым.