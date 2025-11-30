Омские статистики обновили данные о заработках жителей региона

Среднемесячная зарплата омичей в сентябре достигла 72 080 рублей, показав рост на 6,3% по сравнению с августом. Однако в целом за девять месяцев года этот показатель оказался чуть ниже — 70 455 ₽ в месяц. При этом аналитики отмечают снижение заработков в третьем квартале почти на 5% по сравнению со вторым.
В регионе увеличилось число отраслей, где сотрудники зарабатывают более 100 тыс. руб. в месяц. Верхнюю строчку рейтинга занимает производство кокса и нефтепродуктов со средней зарплатой 177,4 тысячи рублей. Далее следуют ремонт машин и оборудования, производство химических веществ, автомобилестроение, финансы и страхование.
На другом полюсе оказались отрасли, где зарплаты в два раза ниже среднеобластного уровня. Хуже всего оплачивается труд в швейном производстве — всего 24,4 тыс. руб. в месяц. Практически та же ситуация в производстве кожи, в текстильной промышленности, в деревообработке и мебельном производстве.
Статистика показывает, что разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми отраслями в Омской области превышает семь раз.
Ранее мы сообщали, что Государственная Дума утвердила повышение минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Это означает, что зарплаты многих омичей вырастут более чем на 20%.