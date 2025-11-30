В Ростовской области обновились цены на ржаной и пшеничный хлеб

В Ростовской области за неделю обновились цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Изменения можно проследить при сравнении данных Ростовстата за 17 и 24 ноября.
Средняя стоимость килограмма ржаного хлеба на этой неделе составляла 92,20 рубля, 17 ноября было 92,15 рубля. Самую низкую цену зафиксировали в городе Миллерово — 73,19 рубля за килограмм. Самый дорогой хлеб этого вида продавали в Сальске — по 103,54 рубля.
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в среднем продаются по 105,92 рубля за килограмм, 17 ноября ценники находились на уровне в 105,47 рубля неделей ранее. Лидером по доступности пшеничного хлеба снова стал город Миллерово, там его можно было купить за 91,50 рубля. Наибольшая цена зафиксирована в Шахтах — 109,31 рубля.
Ранее в Центробанке назвали самые подорожавшие продукция октября.
