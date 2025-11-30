В Ростовской области обновились цены на ржаной и пшеничный хлеб

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в среднем продаются по 105,92 рубля за килограмм, 17 ноября ценники находились на уровне в 105,47 рубля неделей ранее. Лидером по доступности пшеничного хлеба снова стал город Миллерово, там его можно было купить за 91,50 рубля. Наибольшая цена зафиксирована в Шахтах — 109,31 рубля.