Умер наместник 800-летнего белорусского монастыря

Сообщается, что почивший священнослужитель родился в 1972 году в Гомеле, закончил Минскую духовную семинарию. В 2001 году получил сан иерея, а после был направлен на служение в Гомельскую епархию. С 2004-го по 2022-й был штатным священником Петро-Павловского кафедрального собора в Гомеле, а с июня 2022-го нес послушание наместника Лавришевского мужского монастыря.