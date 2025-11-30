Ричмонд
Умер наместник 800-летнего белорусского монастыря

В Беларуси умер наместник 800-летнего монастыря игумен Аристарх.

Источник: архив портала Белорусской православной церкви

Наместник Свято-Алексеевского Лавришевского монастыря игумен Аристарх (Дроздов) скончался на 54 году жизни, сообщили в Белорусской православной церкви.

Сообщается, что почивший священнослужитель родился в 1972 году в Гомеле, закончил Минскую духовную семинарию. В 2001 году получил сан иерея, а после был направлен на служение в Гомельскую епархию. С 2004-го по 2022-й был штатным священником Петро-Павловского кафедрального собора в Гомеле, а с июня 2022-го нес послушание наместника Лавришевского мужского монастыря.

Напомним, Лавришевская обитель является самым древним действующим мужским монастырем в Беларуси. В начале октября 2025-го отмечалось 800 лет со дня его основания.

Ранее мы писали, что Патриарх Кирилл подарил Свято-Духову кафедральному собору в Минске икону, которую со слезами просил помочь при тяжелых испытаниях: «Неизвестно, как бы развернулся мой жизненный путь».

