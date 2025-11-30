В Енисейске мужчину арестовали по подозрению в избиении главы города

КРАСНОЯРСК, 30 ноя — РИА Новости. Житель Енисейска Красноярского края арестован до 27 января 2026 года по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского у него на личном приеме, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Его арестовали до 27 января 2026 года», — сказал представитель главка.
В пятницу ведомство сообщало, что мужчина пришел в администрацию Енисейска на личный прием к главе города Валерию Никольскому, фигурант выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на главу города, нанеся ему телесные повреждения.
В региональном главке СК РФ уточняли РИА Новости, что фигурант нанес удары кулаком по лицу Никольского не менее 10 раз. Тяжесть вреда для здоровья пострадавшего пока не установлена, добавлялось, что ничего серьезного.