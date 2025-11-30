Ричмонд
Матвиенко поздравила женщин с Днем матери

Матвиенко: День матери призван подчеркнуть роль женщины в развитии общества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. День матери призван подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.

«Этот светлый и добрый праздник призван еще раз подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества», — говорится в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба СФ.

По словам спикера Совфеда, мама — самое первое слово, которое произносит ребенок. Для каждого человека нет никого дороже матери.

«С ней неразрывно связаны наши особые чувства, трогательные воспоминания, ее образ воплощает нежность и заботу. Материнская любовь служит нам опорой, учит верить, мечтать, побеждать», — отметила она.

По мнению законодателя, по-настоящему счастлив тот, кто может в трудную минуту обратиться к матери за советом и поддержкой. А ее мудрость и душевная щедрость воодушевляют нас в любом возрасте, добавила она.

«Дорогие женщины! Примите мои искренние пожелания успехов, здоровья и радости. Пусть в ваших домах всегда царят тепло и гармония», — говорится в поздравлении Матвиенко.

