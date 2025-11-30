Ричмонд
Пермский театр оперы и балета получил награды на премии «Онегин» в Санкт-Петербурге

Концертмейстер Жанна Исхакова и солистка Надежда Павлова стали лауреатами национальной оперной премии.

Источник: Комсомольская правда

29 ноября в Санкт-Петербурге на исторической сцене Мариинского театра прошла торжественная церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин», где назвали имена лучших из лучших в мире оперы. Среди них — сразу две представительницы Пермского театра оперы и балета.

Концертмейстер Пермского театра оперы и балета Жанна Исхакова стала лауреатом в номинации «Концертмейстер/коуч». Эта награда присуждается за выдающийся вклад в подготовку певцов и участие в ключевых творческих процессах театра.

— Жанна Алексеевна принимает участие во всех важнейших событиях — от новых оперных постановок до фестивальных выступлений и гастролей, и премия в полной мере отражает ее труд и профессионализм, — рассказали в театре.

Вторую награду получила солистка Пермской оперы Надежда Павлова. Победу в категории «Лучшая женская роль» присуждена ей за партии Олимпии, Джульетты и Антонии в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Нижегородского театра оперы и балета.