Пермский театр оперы и балета получил награды на премии «Онегин» в Санкт-Петербурге

29 ноября в Санкт-Петербурге на исторической сцене Мариинского театра прошла торжественная церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин», где назвали имена лучших из лучших в мире оперы. Среди них — сразу две представительницы Пермского театра оперы и балета.
Концертмейстер Пермского театра оперы и балета Жанна Исхакова стала лауреатом в номинации «Концертмейстер/коуч». Эта награда присуждается за выдающийся вклад в подготовку певцов и участие в ключевых творческих процессах театра.
— Жанна Алексеевна принимает участие во всех важнейших событиях — от новых оперных постановок до фестивальных выступлений и гастролей, и премия в полной мере отражает ее труд и профессионализм, — рассказали в театре.
Вторую награду получила солистка Пермской оперы Надежда Павлова. Победу в категории «Лучшая женская роль» присуждена ей за партии Олимпии, Джульетты и Антонии в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Нижегородского театра оперы и балета.