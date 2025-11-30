Красноярцам рассказали, какие продукты включить в рацион зимой

На какие продукты стоит обратить внимание красноярцам рассказали в Роспотребнадзоре.
Мясо: говядина, курица, индейка. Основные источники животного белка и железа, а также большого количества витамина D, который регулирует обмен кальция и фосфора.
Морская рыба: сельдь, скумбрия, лосось, горбуша, тунец и морепродукты. В них много белка, полиненасыщенных жирных кислот омега-3, жирорастворимых витаминов А, D, Е и важных микроэлементов — йода, цинка, хрома.
Цитрусовые: апельсин, мандарин, грейпфрут. Содержат аскорбиновую кислоту, витамины А, С и Е.
Авокадо. Богат насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и 6, витаминами А, группы В, фолиевой и пантотеновой кислотами, магнием и калием.
Хурма. Содержит мощные антиоксиданты: каротиноиды ликопин и лютеин, а также фенольные соединения — танины, обладающие противовирусным действием.
Лук и чеснок. Рекордсмены по количеству фитонцидов. Зимой, в сезон простуд, рекомендуется добавлять эти овощи в готовые блюда в свежем виде.
