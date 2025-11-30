В Красноярском крае нашли незаконную свалку на площади 55 тыс. кв. м

«Несмотря на это, организация в суде доказывает, что это “вторичные материальные ресурсы”, а не отходы. Пробы мы отобрали. Они подтвердили, что на земельных участках размещены именно отходы 4 класса опасности. Площадь загрязнения составила 55 тыс. кв. м. Деятельность нерадивых лесопромышленников по сути убивает окружающую среду», — утверждает первый замминистра министерства экологии края Юлии Гуменюк.