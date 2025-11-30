В Красноярском крае нашли незаконную свалку на площади 55 тыс. кв. м

Специалисты министерства экологии края обнаружили в Красноярском крае очередную несанкционированную свалку.
Ее на площади 55 тыс. кв. м. организовала красноярская компания «Фортуна 3». Сотрудники Минэкологии провели с органами прокуратуры совместную проверку земельных участков, которые компания превратила в несанкционированную свалку.
«Несмотря на это, организация в суде доказывает, что это “вторичные материальные ресурсы”, а не отходы. Пробы мы отобрали. Они подтвердили, что на земельных участках размещены именно отходы 4 класса опасности. Площадь загрязнения составила 55 тыс. кв. м. Деятельность нерадивых лесопромышленников по сути убивает окружающую среду», — утверждает первый замминистра министерства экологии края Юлии Гуменюк.
Она сообщила, что по результатам исследования проб был проведен расчет стоимости причиненного почвам вреда. Он составил 197 млн. рублей.
По словам Юлии Гуменюк, у организации выявлено более 50 нарушений. О них сообщили в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.
