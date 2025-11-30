Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

«Дорогие москвички, от всей души поздравляю вас с Днем матери! Светлый семейный праздник — прекрасный повод вновь выразить нашу любовь и благодарность самому главному человеку на Земле. Мама — это первый вздох, первая улыбка, первое слово. Первые уроки, которые останутся с нами на всю жизнь», — написал мэр в своем канале в Max.
Собянин отметил незаменимость материнского труда, который наполнен «неповторимой нежностью, заботой, теплом». «И потому мы всю жизнь, как молитву, повторяем детские строчки любимой песни: “Пусть всегда будет мама”, — добавил он.
Мэр пожелал матерям и бабушкам крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и большого счастья.