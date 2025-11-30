В Ростовской области декретные пособия выплатили 25 студенткам-очницам

С 1 сентября 2025 года в Ростовской области пособия по беременности и родам выплатили 25 студенткам-очницам. Об этом донским властям сообщили в региональном отделении СФР.
Напомним, с осени сумму пособия рассчитывают не по размеру стипендии, а по величине прожиточного минимума в регионе. В 2025 году он составляет 18,1 тысячи рублей. Таким образом, минимальные перечисления для студенток составили 84,7 тысячи рублей.
Мера поддержки доступна для всех студенток-очниц, получающих образование в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях.
Финансовую поддержку перечисляют за весь период декретного отпуска в 140 дней, из которых 70 дней полагается до родов и 70 после. В случае осложнений и при многоплодной беременности сроки увеличиваются: 84 дня до родов, а также 86 или 110 дней после.
Чтобы получить выплату, нужно подать заявление через портал Госуслуг. Также можно обратиться в клиентскую службу отделения СФР по Ростовской области. Нужно успеть подать документы в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
