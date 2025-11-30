В Ростовской области декретные пособия выплатили 25 студенткам-очницам

Финансовую поддержку перечисляют за весь период декретного отпуска в 140 дней, из которых 70 дней полагается до родов и 70 после. В случае осложнений и при многоплодной беременности сроки увеличиваются: 84 дня до родов, а также 86 или 110 дней после.