Новосибирские врачи спасли ребёнка с зубом в бронхах

Медики также обращают внимание на опасность орехов и семечек. За последний месяц врачи спасли двоих детей до двух лет, которые вдохнули орехи. Пульмонолог объяснила, что главная опасность заключается в мгновенной воспалительной реакции, которая возникает в бронхах. Образующееся разрастание ткани не только мешают дышать, но и маскируют само инородное тело, из-за чего его извлечение требует многократных бронхоскопий и долгой терапии. Врач подчеркнула, что детям до 2−3 лет давать орехи и семечки категорически нельзя.