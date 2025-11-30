Ричмонд
В тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение авто с 1 по 2 декабря

В КЗС предупреждают, что возможна и полная остановка движения машин, но не более чем на 10 минут.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 2 декабря в тоннеле дамбы Петербурга введут ограничения для движения автомобилей. Об этом предупредили в пресс-службе КЗС. Причина в «регламентных ремонтных работах». В организации уточнили, что возможна и полная остановка машин, поэтому водителям стоит быть начеку.

— Ограничения будут действовать с 1 по 2 декабря в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо). Для завоза и вывоза техники для ремонта могут полностью остановить транспортный поток перед въездом в тоннель не более чем на 7−10 минут, — сообщают в Комплексе защитных сооружений.

В дирекции КЗС принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей следить за сообщениями на информационных табло, а также за дорожной разметкой, знаками и выставленными ограждениями. И главное — соблюдать скоростной режим на дамбе и в тоннеле.