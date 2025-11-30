В тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение авто с 1 по 2 декабря

— Ограничения будут действовать с 1 по 2 декабря в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо). Для завоза и вывоза техники для ремонта могут полностью остановить транспортный поток перед въездом в тоннель не более чем на 7−10 минут, — сообщают в Комплексе защитных сооружений.