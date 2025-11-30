Более 3 500 омичей проверили свои знания в «Географическом диктанте»

В воскресенье, 30 ноября 2025 года, в Омской области успешно состоялась одиннадцатая международная просветительская акция «Географический диктант», в которой приняли участие более трех с половиной тясяч жителей региона. Как сообщили в Омском отделении Русского географического общества, мероприятие проходило одновременно на 39 площадках, расположенных в Омске и десяти районах области — от Азовского до Тарского. Участники собрались в вузах, лицеях, библиотеках и даже в редакции газеты «Маяк», чтобы проверить свои знания по географии.
«Диктант — это не проверка знаний в школьном формате. Это уникальная возможность по-новому взглянуть на нашу страну, открыть для себя географию как науку, объединяющую разные дисциплины, и по-настоящему полюбить свою малую родину с ее уникальными локациями», — отметил председатель Омского отделения Русского географического общества Иван Кротт.
Особенностью этого года стало посвящение диктанта трем значимым датам: 180-летию РГО, 80-летию Великой Победы и 500-летию освоения Северного морского пути.
Диктант традиционно состоял из двух частей — 10 вопросов базового уровня и 30 заданий повышенной сложности. Для тех, кто не смог присутствовать очно, продолжает работать онлайн-версия до 14 декабря 2025 года. Результаты участники очных площадок смогут узнать после 21 декабря, введя индивидуальный номер на сайте акции. Географический диктант проводится с 2015 года, за 10 лет объединил более 3,6 миллиона человек по всему миру.