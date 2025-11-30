Более 3 500 омичей проверили свои знания в «Географическом диктанте»

В воскресенье, 30 ноября 2025 года, в Омской области успешно состоялась одиннадцатая международная просветительская акция «Географический диктант», в которой приняли участие более трех с половиной тясяч жителей региона. Как сообщили в Омском отделении Русского географического общества, мероприятие проходило одновременно на 39 площадках, расположенных в Омске и десяти районах области — от Азовского до Тарского. Участники собрались в вузах, лицеях, библиотеках и даже в редакции газеты «Маяк», чтобы проверить свои знания по географии.