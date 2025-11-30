Омичи зарабатывают больше 100 тысяч рублей уже в пяти сферах экономики

Омскстат привел новые данные о средних заработках жителей региона. Как выяснилось, в сентябре среднемесячная номинальная начисленная зарплата у нас достигла 72 080 рублей.
По сравнению с августом зарплата выросла на 6,3%. В третьем квартале в целом произошло ее снижение, почти на 5% в сравнении со вторым кварталом.
В целом с января по сентябрь этого года средняя зарплата в регионе была ниже 72 тыс., составив 70 455 рублей.
Стало больше число отраслей, где зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц. У финансистов и страховщиков это показатель в 100,5 тыс. рублей, в сфере производства химических веществ и химпродуктов — 101,5 тыс. рублей, производстве автомашин — 101,9 тыс. рублей, в сфере ремонта машин и оборудования — 114,8 тыс. рублей, в производстве кокса и нефтепродуктов — 177,4 тыс.
Одновременно в регионе по-прежнему есть сферы, где платят в два раза меньше среднего уровня. Среди них производство одежды (24,4 тыс. рублей в месяц), производство кожи и изделий из кожи (31,5 тыс.), производство текстильных изделий (32,9 тыс.), обработка древесины и производство мебели (35,2 тыс.).
В сентябре «КП Омск» писала, что медианная зарплата омичей составляет 52 тыс. рублей в месяц.