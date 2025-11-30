Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Роман Сахаровский из Нукутского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий был отмечен множеством наград.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Роман Сахаровский из Нукутского района. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, 30-летний военнослужащий пал при выполнении боевого задания 26 октября 2025.

— Герой родился в деревне Тангуты, был активным, коммуникабельным и душевным. Увлекался спортом, катался на лыжах, коньках и сноуборде. Роман Станиславович был талантлив во всем, любил свою малую Родину, собственными руками построил дом. После окончания школы поступил в Иркутск, затем был призван на срочную службу в армию, — вспоминают в администрации.

«За ленточку» он отправился после подписания контракта. Сослуживцы отмечают его исключительную храбрость и отвагу. За безупречную службу и проявленное мужество в апреле 2024 года ему было досрочно присвоено звание лейтенанта. Боец получил множество наград, в том числе медаль за храбрость 2-й степени, медаль участника СВО, медаль «За отвагу» и многие другие.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Максим Долгов из Нукутского района погиб в зоне СВО.