Боец Роман Сахаровский из Нукутского района погиб в зоне СВО

— Герой родился в деревне Тангуты, был активным, коммуникабельным и душевным. Увлекался спортом, катался на лыжах, коньках и сноуборде. Роман Станиславович был талантлив во всем, любил свою малую Родину, собственными руками построил дом. После окончания школы поступил в Иркутск, затем был призван на срочную службу в армию, — вспоминают в администрации.