Боец Роман Сахаровский из Нукутского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Роман Сахаровский из Нукутского района. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, 30-летний военнослужащий пал при выполнении боевого задания 26 октября 2025.
— Герой родился в деревне Тангуты, был активным, коммуникабельным и душевным. Увлекался спортом, катался на лыжах, коньках и сноуборде. Роман Станиславович был талантлив во всем, любил свою малую Родину, собственными руками построил дом. После окончания школы поступил в Иркутск, затем был призван на срочную службу в армию, — вспоминают в администрации.
«За ленточку» он отправился после подписания контракта. Сослуживцы отмечают его исключительную храбрость и отвагу. За безупречную службу и проявленное мужество в апреле 2024 года ему было досрочно присвоено звание лейтенанта. Боец получил множество наград, в том числе медаль за храбрость 2-й степени, медаль участника СВО, медаль «За отвагу» и многие другие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Максим Долгов из Нукутского района погиб в зоне СВО.