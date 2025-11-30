Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Беларуси сообщило о получении новых комплексов связи

Минобороны: новые комплексы связи получены белорусской армией.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сообщили, что новые комплексы связи поступили на вооружение армии Беларуси.

Так, связистами соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси получено свыше 30 единиц модернизированных средств и комплексов связи.

Торжественное вручение новой и модернизированной техники связи проходило на 619-й базе хранения, ремонта, модернизации и утилизации средств связи.

По словам замглавы Минобороны — начальника вооружения Вооруженных сил Андрея Федина, в белорусской армии особое внимание уделяют техническому переоснащению.

А успешная модернизация образцов связи старого парка, оснащение его новыми средствами связи и автоматизации позволяют существенно повышать боевые возможности, предоставлять войскам устойчивую и безопасную связь, обеспечивать управление войсками во всех условиях.

— Без устойчивого управления невозможно успешное выполнение боевых задач и обеспечение военной безопасности нашего государства, — подчеркнул генерал-майор.

Особо Федин отметил модернизацию командно-штабных машин БМП-1КШ, что позволило при небольших затратах получить качественно новый образец, отвечающий современным требованиям.

Ранее госсекретарь Совбеза Вольфович подтвердил, что «Орешник» едет в Беларусь.

Тем временем бельгийский военный тяжело ранен на учениях НАТО в соседней с Беларусью Литве.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше