Минобороны Беларуси сообщило о получении новых комплексов связи

В Министерстве обороны сообщили, что новые комплексы связи поступили на вооружение армии Беларуси.
Так, связистами соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси получено свыше 30 единиц модернизированных средств и комплексов связи.
Торжественное вручение новой и модернизированной техники связи проходило на 619-й базе хранения, ремонта, модернизации и утилизации средств связи.
По словам замглавы Минобороны — начальника вооружения Вооруженных сил Андрея Федина, в белорусской армии особое внимание уделяют техническому переоснащению.
А успешная модернизация образцов связи старого парка, оснащение его новыми средствами связи и автоматизации позволяют существенно повышать боевые возможности, предоставлять войскам устойчивую и безопасную связь, обеспечивать управление войсками во всех условиях.
— Без устойчивого управления невозможно успешное выполнение боевых задач и обеспечение военной безопасности нашего государства, — подчеркнул генерал-майор.
Особо Федин отметил модернизацию командно-штабных машин БМП-1КШ, что позволило при небольших затратах получить качественно новый образец, отвечающий современным требованиям.
Ранее госсекретарь Совбеза Вольфович подтвердил, что «Орешник» едет в Беларусь.
Тем временем бельгийский военный тяжело ранен на учениях НАТО в соседней с Беларусью Литве.