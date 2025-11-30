Горвласти: освещение дворов не входит в обязанности администрации

«Улица Багратиона ужасно освещается! Словно начало ХХ века, а не XХI век на дворе. Обратите внимание на освещение в Южном парке. За ФОК вообще гулять вечером невозможно, тьма кромешная! А там ведь вечером и дети, и пенсионеры из бассейна возвращаются. Согласна с ранее написанным комментарием, что нужно улучшить освещение во дворах», — пожаловалась в комментариях к анонсу эфира жительница города.