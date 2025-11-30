Александр Ищенко поздравил жительниц Ростовской области с Днем матери

Жительниц Ростовской области с Днем матери поздравил председатель Законодательного Собрания Дона Александр Ищенко.
— Мама — это сердце семьи, опора и вдохновение для каждого ребенка. Вы щедро дарите нам любовь, понимание и поддержку, вселяете веру в наши способности и таланты, — написал в своем телеграм-канале Александр Ищенко.
Парламентарий пожелал матерям здоровья, а также долгих и радостных лет рядом с детьми, внуками и правнуками.
Напомним, ранее донских матерей с праздником поздравил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
