Александр Ищенко поздравил жительниц Ростовской области с Днем матери

Председатель Заксобрания Ростовской области опубликовал поздравление в честь Дня матери.

Источник: Комсомольская правда

Жительниц Ростовской области с Днем матери поздравил председатель Законодательного Собрания Дона Александр Ищенко.

— Мама — это сердце семьи, опора и вдохновение для каждого ребенка. Вы щедро дарите нам любовь, понимание и поддержку, вселяете веру в наши способности и таланты, — написал в своем телеграм-канале Александр Ищенко.

Парламентарий пожелал матерям здоровья, а также долгих и радостных лет рядом с детьми, внуками и правнуками.

Напомним, ранее донских матерей с праздником поздравил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

