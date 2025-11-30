Глава Росмолодежи Гуров назвал ключевые направления форума «Мы вместе»

«Форум пройдёт по трём ключевым направлениям: “Единство”, “Наследие” и “Добро побеждает”. Будет организовано около 80 мероприятий деловой, выставочной и культурной программы, в которых в том числе смогут принять участие семьи с детьми», — сказал Гуров.