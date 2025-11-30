Глава Росмолодежи Гуров назвал ключевые направления форума «Мы вместе»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пятый юбилейный международный форум гражданского участия «Мы вместе» пройдет по трем ключевым направлениям — «Единство», «Наследие» и «Добро побеждает», сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» пройдет с 2 по 5 декабря в Москве на площадке Национального центра «Россия».
«Форум пройдёт по трём ключевым направлениям: “Единство”, “Наследие” и “Добро побеждает”. Будет организовано около 80 мероприятий деловой, выставочной и культурной программы, в которых в том числе смогут принять участие семьи с детьми», — сказал Гуров.
Кроме того, глава Росмолодежи рассказал о специальной программе юбилейного форума.
«Специальная программа “Время героев” включает встречи с ветеранами СВО, обсуждение их роли в наставничестве молодого поколения, демонстрацию проектов реабилитации и социальной адаптации военнослужащих», — добавил Гуров.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» — ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия «Мы вместе» — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции «Мы вместе». Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.