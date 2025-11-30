В Волгоградской области инвалидам помогут найти работу

В Волгоградской области с 1 по 5 декабря пройдет масштабная информационная неделя, призванная помочь в трудоустройстве жителям с инвалидностью. Мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов, охватят все города и районы региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрации.
Для соискателей организуют более 50 событий. Участники смогут посетить мини-ярмарки вакансий, где встретятся с потенциальными работодателями, а также получить индивидуальные консультации и пройти тестирование, чтобы определиться с будущей профессией. На специальных мастер-классах эксперты научат, как правильно составить привлекательное резюме и эффективно пользоваться всероссийской цифровой платформой «Работа в России». Отдельные встречи пройдут для выпускников учебных заведений и участников движения «Абилимпикс».
Работодателям также окажут поддержку: для них проведут консультации по вопросам квотирования рабочих мест. Кроме того, компании, которые оборудуют места для сотрудников с инвалидностью I и II групп, могут получить субсидию до 200 тысяч рублей в рамках нацпроекта «Кадры».
С начала года при содействии службы занятости в Волгоградской области уже нашли работу почти 1,5 тысячи человек с ОВЗ.