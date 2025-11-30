Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области инвалидам помогут найти работу

С 1 по 5 декабря в регионе пройдут ярмарки вакансий, мастер-классы и консультации для соискателей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области с 1 по 5 декабря пройдет масштабная информационная неделя, призванная помочь в трудоустройстве жителям с инвалидностью. Мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов, охватят все города и районы региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрации.

Для соискателей организуют более 50 событий. Участники смогут посетить мини-ярмарки вакансий, где встретятся с потенциальными работодателями, а также получить индивидуальные консультации и пройти тестирование, чтобы определиться с будущей профессией. На специальных мастер-классах эксперты научат, как правильно составить привлекательное резюме и эффективно пользоваться всероссийской цифровой платформой «Работа в России». Отдельные встречи пройдут для выпускников учебных заведений и участников движения «Абилимпикс».

Работодателям также окажут поддержку: для них проведут консультации по вопросам квотирования рабочих мест. Кроме того, компании, которые оборудуют места для сотрудников с инвалидностью I и II групп, могут получить субсидию до 200 тысяч рублей в рамках нацпроекта «Кадры».

С начала года при содействии службы занятости в Волгоградской области уже нашли работу почти 1,5 тысячи человек с ОВЗ.