В Волгоградской области инвалидам помогут найти работу

Для соискателей организуют более 50 событий. Участники смогут посетить мини-ярмарки вакансий, где встретятся с потенциальными работодателями, а также получить индивидуальные консультации и пройти тестирование, чтобы определиться с будущей профессией. На специальных мастер-классах эксперты научат, как правильно составить привлекательное резюме и эффективно пользоваться всероссийской цифровой платформой «Работа в России». Отдельные встречи пройдут для выпускников учебных заведений и участников движения «Абилимпикс».