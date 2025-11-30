Дзюдоистка из Семея обезвредила пранкера, который разыгрывал «похищение» девочки

По сценарию пранка к жителям города подбегала маленькая девочка и кричала, что у мужчины в руках нож. Так, одной из прохожих стала девушка по имени Нурай. После того, как девочка в шутку обратилась за помощью, Нурай поспешила ее защитить. Она потребовала от мужчины доказательств того, что ребенок действительно его сестра, как он утверждал на видео, и настояла на том, чтобы он позвонил родителям. Пранкер в шутку возмутился и заявил, что не понимает, что должен доказывать, после чего снова попытался схватить ребенка. Девушка вырвала девочку и потребовала отпустить ее.
Когда мужчина попытался оттолкнуть Нурай, она опрокинула его через плечо. Оказалось, что девушка — профессиональная дзюдоистка. Пранкер попытался успокоить ее, крича, что «это социальный эксперимент». Но Нурай не поверила и повторно бросила его на землю.
Только после того как к мужчине подошел оператор и показал камеры, стало ясно, что это постановка. Однако девушка продолжала возмущаться.
«Какой социальный эксперимент? Больные что ли?» — все еще не веря, кричала она.
Уже после Нурай призналась, что занимается дзюдо профессионально, и подчеркнула, что такие пранки могут быть опасны. Пранкер попытался сгладить конфликт, подарив девушке 50 тыс. тенге. Сначала она отказалась, но после уговоров согласилась принять деньги, добавив: «Не устраивайте такие пранки».
Сам пранкер в описании к видео добавил, что поддержка и внимание общества особенно важны для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отсутствие помощи и участия окружающих способно привести человека к изоляции, стрессу и ухудшению психологического состояния.
«Маленькие дети, пожилые люди и те, у кого есть проблемы со здоровьем, становятся наиболее уязвимыми в подобных обстоятельствах. Именно им важна своевременная поддержка. Этот социальный ролик создан, чтобы подчеркнуть значимость неравнодушия и своевременной помощи тем, кто сталкивается с трудностями. Все сцены в видео смоделированы с участием актеров. Реальные события не отражаются», — говорится в описании.
