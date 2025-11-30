Дзюдоистка из Семея обезвредила пранкера, который разыгрывал «похищение» девочки

По сценарию пранка к жителям города подбегала маленькая девочка и кричала, что у мужчины в руках нож. Так, одной из прохожих стала девушка по имени Нурай. После того, как девочка в шутку обратилась за помощью, Нурай поспешила ее защитить. Она потребовала от мужчины доказательств того, что ребенок действительно его сестра, как он утверждал на видео, и настояла на том, чтобы он позвонил родителям. Пранкер в шутку возмутился и заявил, что не понимает, что должен доказывать, после чего снова попытался схватить ребенка. Девушка вырвала девочку и потребовала отпустить ее.