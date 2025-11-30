В Ростове-на-Дону прошла «Научная битва РнД»

В течение 10 минут участникам «Научной битвы» нужно было увлекательно рассказать о своих изобретениях или исследованиях. Уточним, что такой формат мероприятий проводят в 50 городах России. За 10 лет состоялось около 600 «битв». В них приняли участие более 3 тысяч человек.