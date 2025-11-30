В Ростове-на-Дону прошла «Научная битва РнД»

«Научная битва РнД» прошла в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в столице Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Популяризация науки и поддержка юных исследователей отвечают задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
В течение 10 минут участникам «Научной битвы» нужно было увлекательно рассказать о своих изобретениях или исследованиях. Уточним, что такой формат мероприятий проводят в 50 городах России. За 10 лет состоялось около 600 «битв». В них приняли участие более 3 тысяч человек.
Победителя определили по аплодисментам зрителей с помощью специальных приборов. Им стал Денис Пономарев из Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова. Он презентовал свой проект, посвященный тому, как можно получить бензин из угля.
Также в битве принял участие Роман Новокрещенов из ДГТУ. Он представил антивирусное приложение для защиты мобильных телефонов. А Алексей Чеботарев из Ростовского государственного университета путей сообщения презентовал погрузчики для товарных вагонов. Полина Ануфриева из Ростовского государственного экономического университета рассказала, как заставить нефтяную компанию полюбить экологию. А Ольга Арамова из Южного научного центра РАН представила собравшимся «ДНК-детектив». Ее проект позволил определить состав древнего населения юга России I тысячелетия нашей эры.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.