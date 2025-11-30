В Новосибирской области реконструировали дорогу в сторону озера Карачи

«Нам поступали жалобы местных жителей на неудовлетворительное состояние дорожной сети на этом участке. Было решено его обновить и обустроить асфальтобетонное покрытие с переходным типом. Обновленная дорога повысит транспортную доступность к районному центру для жителей более чем десятка населенных пунктов», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.