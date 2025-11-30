В Новосибирской области реконструировали дорогу в сторону озера Карачи

Участок дороги Чаны — Погорелка, ведущий в сторону озера Карачи, реконструировали в Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Работы провели на отрезке протяженностью 1,7 км. Во время ремонта специалисты заменили щебеночное покрытие на этом участке на асфальт и установили там дорожные знаки.
«Нам поступали жалобы местных жителей на неудовлетворительное состояние дорожной сети на этом участке. Было решено его обновить и обустроить асфальтобетонное покрытие с переходным типом. Обновленная дорога повысит транспортную доступность к районному центру для жителей более чем десятка населенных пунктов», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.