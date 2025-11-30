В Санкт-Петербурге презентовали издание «Книга памяти города Пушкина»

«“Книга памяти” представляет собой не просто сборник биографий, а живые портреты людей, чьи судьбы были неразрывно связаны с защитой Отечества. Эти портреты отражают мужество, самоотверженность и любовь к Родине, присущие нашим землякам. Каждая история — это не только личная трагедия, но и свидетельство силы духа, которое вдохновляет будущие поколения», — отметили в администрации.