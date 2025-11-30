В Санкт-Петербурге презентовали издание «Книга памяти города Пушкина»

Презентация «Книги памяти города Пушкина» об участниках СВО состоялась в культурно-досуговом центре «София» в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Пушкинского района. Такие издания помогают прививать чувство патриотизма у подрастающего поколения, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Событие было посвящено жителям района, которые погибли в ходе специальной военной операции. Часть книг передали родным участников СВО, школьным музеям и библиотекам. Это позволит сохранить память о героях и сделать их истории доступными для подрастающего поколения.
«“Книга памяти” представляет собой не просто сборник биографий, а живые портреты людей, чьи судьбы были неразрывно связаны с защитой Отечества. Эти портреты отражают мужество, самоотверженность и любовь к Родине, присущие нашим землякам. Каждая история — это не только личная трагедия, но и свидетельство силы духа, которое вдохновляет будущие поколения», — отметили в администрации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.