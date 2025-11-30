МВД: в Беларуси растет число трудовых мигрантов

«За 9 месяцев 2025 года количество иностранцев, приехавших в Беларусь на работу, увеличилось в полтора раза — с 21 тысячи (за 9 месяцев 2024 года) до 32 тысяч за алогичный период текущего года», — цитирует его Белта.
Всего в настоящее время на учете в органах внутренних дел состоит более 230 тысяч иностранных граждан.
Из них около 167 тысяч постоянно проживают в Беларуси, еще 63 тысячи получили разрешение временно проживать в стране. Из тех, кто получил временное разрешение на проживание, около 24 тысяч приехали на учебу, и более 32 тысяч — работать.
Также он сообщил, что за первое полугодие 2025 года Беларусь посетили почти полмиллиона человек. Данная цифра не учитывает число въехавших в Беларусь с территории России.
Требования к нанимателям
Начальник департамента отметил, что в Беларуси постоянно совершенствуется законодательство в миграционной сфере, в том числе и по линии привлечения на работу граждан других государств и лиц без гражданства. В частности, в этом году на законодательном уровне повышена ответственность белорусских нанимателей, которые используют иностранную рабочую силу.
Летом 2025 года вступил в силу указ главы государства, которым повышена роль нанимателей. Документом расширен круг их обязанностей, а также повышена ответственность за иностранцев, которых они привлекли к трудовой деятельности.
Нарушения миграционного законодательства
Новиков также отметил, что в Беларуси в связи с ростом миграционных потоков принимаются меры, направленные на профилактику преступности со стороны иностранцев.
С января 2025 года из Беларуси выдворены более почти 27 тысяч иностранцев, которые нарушили законодательство, в том числе 1300 незаконных мигрантов.