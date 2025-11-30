Росприроднадзор проиграл дело о вредных выбросах в реку Кубань

Как отметил судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев, суд указал, что расчет должен производиться исходя из фактических, а не нормативных выбросов, поскольку плата за негативное воздействие взимается за реально причиненный вред окружающей среде, а не за теоретически возможное воздействие. Это методологическая ошибка ведомства, и она указывает на недостаточно тщательную проверку декларации, считает юрист.