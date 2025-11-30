В Астане определили лучших на Tartyl Fest 2025

Традиционный конкурс по подтягиванию на перекладине Tartyl Fest среди военнослужащих организовали в Национальном университете обороны РК.
Спортивное мероприятие торжественно открыл начальник военного вуза генерал-майор Аскар Мустабеков. Он подчеркнул важность физической подготовки для выполнения военнослужащими учебно-боевых задач и преодоления любых трудностей.
«Tartyl Fest — особое соревнование, оно развивает морально-волевые качества военнослужащего, укрепляют выносливость и формирует здоровые привычки» Начальник Национального университета обороны РК.
В этом году в состязании приняли участие 18 участников в составе 9 команд. Выступления спортсменов оценивалось в индивидуальном и командном зачетах.
Среди команд лучший результат показали представители кафедры разведки. На второй позиции — факультет Сухопутных войск, третьей — факультет Сил воздушной обороны.
В личном первенстве лучшим стал майор Асет Усенов. Второе место занял полковник Айдос Шаймерденов, третье — подполковник Максад Жумугазин.
На спортивной площадке участников активно поддерживали преподаватели, а также магистранты из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Ежегодное соревнование направлено на повышение физической подготовки военнослужащих и пропаганду здорового образа жизни.